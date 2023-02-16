​В Югре завершается сбор заявок на инициативные проекты жителей округа

В Югре завершается сбор заявок на очередной конкурс инициативных проектов жителей региона. Этот этап начался 1 февраля и продлится до 19 февраля. Далее департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, который проводит этот конкурс, обработает данные и с 1 марта запустит онлайн-голосование для оценки этих проектов югорчанами. Итоги будут подведены 30 марта.

«Югра стала полноценной площадкой для развития инициативного бюджетирования всей России. Кроме того, проекты из вашего региона неоднократно побеждали в нашем Всероссийском конкурсе проектов по инициативному бюджетированию. В основном как самые оригинальные проекты», – прокомментировал успехи Югры директор НИФИ министерства финансов Владимир Назаров.

Ключевая задача проведения подобных конкурсов – вовлечение жителей в решение приоритетных для них вопросов местного значения, установление контактов между органами власти и гражданами, повышение открытости муниципальных администраций.

В 2022 году югорчане предложили 120 инициативных проектов, в голосовании о выборе лучших приняли участие почти 240 тысяч человек. В итоге 68 проектов из 46 городов и поселков региона получили суммарную поддержку из окружного бюджета в размере 225 млн рублей (то есть в среднем около 3,3 млн рублей). Чаще всего жители округа предлагают проекты в сфере спорта, благоустройства и образования.

Подробности об участии в конкурсе инициативного бюджетирования можно узнать на сайте «Открытого региона – Югры».