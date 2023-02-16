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В Югре выявили 240 новых пациентов с ковидом, из них 107 в Сургуте

240 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

В Югре выявили 240 новых пациентов с ковидом, из них 107 в Сургуте
Фото: pixabay

В 19 муниципалитетах ХМАО за сутки выявили 240 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 107, Ханты-Мансийске - 20, Лангепасе - 13, Нефтеюганске - 12. В других городах и районах округа зафиксировано от 1 до 8 новых пациентов.

На момент выявления у 240 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 – пневмония, у 5 - бессимптомно. Контакт установлен в 240 случаях, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Выздоровели за сутки 189 человек, за весь период пандемии – 254 462 югорчанина. Скончались за весь период 2 607 пациентов с коронавирусом.


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Сегодня в 15:10, просмотров: 280, комментариев: 0
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