240 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

В 19 муниципалитетах ХМАО за сутки выявили 240 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 107, Ханты-Мансийске - 20, Лангепасе - 13, Нефтеюганске - 12. В других городах и районах округа зафиксировано от 1 до 8 новых пациентов.

На момент выявления у 240 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 – пневмония, у 5 - бессимптомно. Контакт установлен в 240 случаях, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Выздоровели за сутки 189 человек, за весь период пандемии – 254 462 югорчанина. Скончались за весь период 2 607 пациентов с коронавирусом.