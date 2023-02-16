Сотрудник мэрии из ХМАО напал на школьников во дворе и подъезде своего дома

Чиновник мэрии из Мегиона подрался с подростками во дворе своего дома. Школьники поздно вечером позвонили в домофон и попали под «горячую руку» начальника отдела муниципального контроля мэрии Семена Голика. Об этом NEFT сообщил отец одного из мальчиков Фаиг Гулиев. Инцидент попал на видео, которое есть в распоряжении редакции.

«Дозвонились до Голика, он начал материться из-за того, что звонком разбудили его ребенка, вышел и начал бить их. Здоровый мужик, 140 килограмм, майор в отставке, сейчас в администрации работает. Отлупил пацана так, что его в больницу повезли», – рассказал отец школьника.

После первого нападения Семена Голика на подростков, которые попросили пустить их в подъезд, мужчина остался в засаде. К мальчикам спустился их друг, к которому они и собирались в гости. Когда дети зашли в подъезд, мужчина напал на них. От ударов 140-килограммового бывшего полицейского один из ребят не мог встать на ноги.

Позже, по словам отца одного из несовершеннолетних Фаига Гулиева, чиновник потребовал от него 150 000 в качестве извинения за поведение детей. После того как мегионец отказался, Голик якобы пообещал ему проблемы, пользуясь своими связями. Позже мужчине стали поступать анонимные звонки с угрозами.

В региональном МВД сообщили, что начали проверку после того, как Голик написал заявление и указал в нем, что ему нанесли телесные повреждения. Как указали в ведомстве, на кадрах видно, что подростки хулиганили, а Голик вышел сделать им замечание.