Международное жюри фестиваля «Дух огня» в Югре возглавит режиссер Павел Лунгин

Российский режиссер Павел Лунгин возглавит международное жюри фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-президент кинофестиваля Мария Зверева.

«Международное жюри возглавляет Павел Лунгин. Он обладатель приза жюри Каннского кинофестиваля, обладатель всех возможных призов российских фестивалей. Он абсолютно международный режиссер», - цитирует ТАСС Марию Звереву.

В состав жюри международного конкурса также вошли индийский режиссер и продюсер Бауддхаян Мукхерджи и кинокритик из Киргизии Гульбара Толомушова. «В международном жюри мы старались соблюсти баланс, чтобы были представители и Европы, и Азии, и мужского, и женского взгляда. Чтобы они судили фильмы с разных точек зрения. Нам, мне кажется, это удалось», - добавила вице-президент кино-фестиваля.

Оценивать фильмы из конкурса российских дебютов будут актриса Анна Михалкова, режиссер Антон Мегердичев, оператор Елена Иванова, композитор Райан Оттер и художник-постановщик Сергей Февралев.

«Дух огня» пройдет в начале марта, это будет XXI фестиваль, поэтому ему предстоит некоторая содержательная перезагрузка.