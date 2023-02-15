Фигуристка Станислава Константинова приехала в Сургут с мастер-классами

В Сургут приехала известная фигуристка Станислава Константинова с мастер-классами для юных спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации фигуристов I.S.A.

В этом году фигуристка закончила спортивную карьеру и приняла решение заниматься постановками программ для выступления спортсменов, а также проводить мастер-классы. Сургут стал первым городом, куда приехала Станислава. Ранее сургутские дети выезжали в Санкт-Петербург на занятия к спортсменке.

«Сургутские дети хорошо обучены, подготовленные, старательные. Улавливают каждое слово, очень хотят работать. Детям немного не хватает веры в себя, а в целом с ними работать очень приятно. Мы очень много работаем, каждый день по два льда», - цитирует Станиславу Константинову Ugra-news.

Мастер-классы проходят в течение десяти дней с 9 по 19 февраля.

Станислава Константинова - российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Участвовала в чемпионате Европы, является бронзовым призером Универсиады-2019 и серебряным Гран-при в Финляндии.