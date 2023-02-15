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Каждый пятый югорчанин находит свою любовь на работе

Самым популярным местом для устройства личной жизни у жителей Югры оказалась работа

Каждый пятый югорчанин находит свою любовь на работе
Фото: ru.freepik.com

Югорчане чаще всего находят вторую половинку на работе: именно там каждый пятый знакомится с будущей любовью, узнал у жителей округа сервис SuperJob по результатам опроса, посвященному Дню святого Валентина.

Для поиска второй половины 13% опрошенных использовали соцсети. Благодаря друзьям нашли свою любовь 10% респондентов. Уличное знакомство переросло в серьезные отношения у 9% населения Югры. 6% познакомились в университете, 4% — в школе. Будучи соседями, познакомились и полюбили друг друга 2%, еще столько же встретились на отдыхе. Знакомство в ресторане переросло в серьезные отношения у 2%. По 3% встретили свою половинку в гостях, магазине и на вечеринке. И только 1 человек из 100 рассказал, что знаком со своей второй половиной еще с детского возраста.

Стоит сказать, что в столице России более популярно знакомство через интернет. Москвичи чаще влюбляются в тех, с кем учились в школе или в соседей по дому в отличие от югорчан.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 171, комментариев: 0
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