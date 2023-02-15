Экс-инспектора Жилстройнадзора Югры приговорили к тюремному заключению вместо штрафа

В ХМАО апелляционный суд изменил наказание экс-инспектору регионального Жилстройнадзора Елене Куцуровой, ранее признанной виновной в получении взятки в особо крупном размере. Вместо крупного штрафа ей назначили реальный тюремный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Гособвинитель представил суду доказательства, что в 2019 году подсудимая изготовила и выдала представителям застройщиков разрешения на соответствие требованиям технических норм объектов для ввода в эксплуатацию. Фактически же строительство жилых зданий завершено не было. Взамен, по версии следствия, женщина получила взятку на сумму более 2 млн рублей. На эти деньги она купила автомобиль.

Суд первой инстанции назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 4,2 млн рублей с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 7 лет. Однако гособвинитель счел наказание излишне мягким и подал апелляцию.

«Суд округа усилил наказание, назначив виновной 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности государственной службы сроком на 7 лет. Приговор вступил в законную силу», - подытожили в прокуратура ХМАО.