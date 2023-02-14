134 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

В 14 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 134 новых случая коронавируса. Из них в Сургуте - 56, Ханты-Мансийске - 28, Нижневартовске - 12, Нефтеюганске - 9. В других городах и районах ХМАО зафиксировано от 1 до 5 новых случаев заражения.

На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 – пневмония. Контакт установлен в 134 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Выздоровели за сутки 216 человек, за весь период пандемии – 254 012 югорчан. Умерли за весь период 2 606 пациентов с коронавирусом.