Бурильщик погиб во время работ на скважине в ХМАО

В Югре во время производственных работ на скважине погиб 39-летний работник. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Несчастный случай произошел 9 февраля на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском районе. По данным следствия, при проведении работ по опрессовке скважины бурильщика ударило деталью конструкции фонтанной скважины, вырвавшейся под высоким давлением. Мужчина скончался.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. В ходе следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности и обеспечение контроля за ходом выполнения работ на данном объекте», - отметили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Там добавили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.