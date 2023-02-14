В Березово штрафуют нарушителей закона о самовыгуле домашних животных

Пять человек в Березово получили административные протоколы за самовыгул собак, который запрещен с конца 2022 года. Двое нарушителей уже получили штрафы по 1 000 рублей, еще троим предстоит разговор на административной комиссии в ближайшую неделю. Максимально возможный штраф по этой статье – 5 000 рублей. Об этом рассказал глава Березовского района Павел Артеев в ходе прямого эфира, организованного совместно с Центром управления регионом.

Стоит отметить, что с 1 февраля в Югре начал работу механизм, по которому сообщение о правонарушениях владельцев животных будет поощряться сертификатом на ветеринарные услуги в государственной клинике. Для этого нужно отправить в «Ветеринарный центр» фото или видео с нарушением.