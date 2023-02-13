Югорчане смогут узнать больше о качестве бутилированной воды с помощью QR-кода

Начиная с 1 марта 2023 года, предприниматели, которые продают бутилированную воду, могут реализовывать ее только с QR-кодом. Он располагается на крышке и означает, что товар зарегистрирован в системе «Честный знак», что подтверждает качество продукции. Для реализации данного проекта необходимо приобрести считыватель 2D кодов и оборудовать кассу фискальным накопителем. Об этом сообщает «О,Сургут».

Инструментом контроля является мобильное приложение «Честный знак». Этот софт преобразовывает камеру смартфона в сканер кодов Data Matrix. При несоответствии информации в коде и реальности потребитель через приложение направляет сведения в «Честный знак», а тот — в Роспотребнадзор. Инспекторы ведомства выявят и оштрафуют нарушителя на сумму до 300 тысяч рублей.

Зампредседатель комитета экономразвития в Сургутском районе Анна Уфимцева сообщает, что власти готовы оказать поддержку данному бизнесу.

«С 2019 года компенсируется 80% затрат на приобретение фискального накопителя и с этого года выдается субсидия 80% от понесенных затрат на приобретение 2D сканера», — отметила она.