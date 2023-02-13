Власти Югры объявили о создании проектов в сфере беспилотного транспорта. Для этой цели региональное правительство объединит усилия с Государственной транспортной лизинговой компанией. Проект соглашения с ГТЛК утвердили на заседании правительства округа, которое провела губернатор Наталья Комарова, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«В числе направлений взаимодействия — реализация совместных программ, пилотных проектов для ускорения цифровой трансформации сферы транспорта, включающих внедрение беспилотных технологий при выполнении работ по перевозке грузов и людей, тушения пожаров; развитие инновационного научно-технического центра «ЮНИТИ ПАРК»; создание центра обучения и тренажерной подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов межрегионального и федерального уровней», — отметила Наталья Комарова.

По словам замгубернатора — директора департамента экономического развития Югры Романа Генкеля, в результате сотрудничества планируется получить анализ нормативной базы, которая имеется в стране с точки зрения регулирования полетов и мер поддержки данной отрасли. А самое главное — выработать технологичные решения, которые будут нацелены на решение различных задач.

«Среди них —логистические, связанные с доставкой грузов, задачи мониторинга, которые, учитывая нашу территорию, более чем актуальны, задачи, связанные с развитием как создания беспилотников на территории Югры, так и обучения операторов, которые должны сопровождать этот процесс», — уточнил Роман Генкель.

Он добавил, что к концу июня планируется завершить первый этап совместной работы по выработке технологических решений, а также по созданию в Югре необходимой для этого инфраструктуры.