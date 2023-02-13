В Росстате отметили рост цен на дрова в Югре и в России

В течение 22 лет стоимость одного кубометра дров в Югре выросла в 22,42 раза. Они становятся все менее доступными для населения России с каждым годом. В целом по стране дрова подорожали более чем в 10 раз, рассказали siapress.ru в пресс-службе Росстата.

«Расчетные данные индекса потребительных цен за 22 года показывают, что стоимость одного кубометра дров за этот период в России выросла в 10,51 раза, в Югре – в 22,42 раза», – сообщили в ведомстве.

Редакция siapress.ru узнала, за сколько можно приобрести дрова в Югре:

В «Дрова-РФ» можно приобрести березовые дрова от 1 630 руб/м3, дубовые – от 2 150 руб/м3.

В «Теплодров» дрова колотые (березовые, сосновые и осиновые) будут стоить от 1 500 руб/м3, дубовые – от 2 000.

В «Лесоруб 86» (Сургут) дрова из березы за 1 куб придется заплатить от 2 500 рублей, из сосны – от 1 800 руб.

В «Планета дров» березовые дрова за куб стоят от 2 800 руб, осиновые и сосновые – от 2 200, дубовые – от2 400.

В «Евродрова ЭКО Нижневартовск» березовые дрова можно купить от 2 400 руб/м3, осиновые – от 2 600, дубовые – от 3 500, сосновые – от 2 200.

В «DrovaRUB» (Ханты-Мансийск) предлагают березовые и осиновые дрова от 2 500 руб/м3, дубовые – от 3 500.

Отметим, что Россия лидирует по площади лесов. Она составляет порядка 20% от всех лесов мира.