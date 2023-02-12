2023 год в ХМАО объявлен Годом педагога и наставника

План мероприятий по проведению в 2023 году в Югре Года педагога и наставника принят правительством региона накануне.

Как отмечает директор окружного департамента образования Алексей Дренин, план опирается на федеральный (напомним, что Год педагога и наставника проводится в 2023-м по всей стране), но в Югре упор будет сделан на наставничество. «Наш план затрагивает не только отрасль образования, но наставничество в различных отраслях и направлениях в принципе, — говорит чиновник, его слова приводит портал admhmao.ru. — Это крайне важно, в первую очередь, для молодых специалистов».

Сегодня план включает в себя 36 мероприятий, в том числе форумы, круглые столы, мастер-классы, семинары, конкурсы профмастерства — первые из них пройдут уже в марте: реализация плана начнется 27 февраля, в день окружного форума педагога и наставника, который состоится в столице региона.