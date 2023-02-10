382 новых заболевших коронавирусом выявили в 21 муниципалитете Югры за сутки

В Югре подскочила суточная заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в 21 муниципалитете округа выявили 382 новых случая инфекции (днем ранее было 225).

Больше всего новых заболевших в Сургуте - сразу 200, а также в Нефтеюганске - 28, Пыть-Яхе - 20, Урае - 19 и Ханты-Мансийске - 16. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 16 случаев заражения.

На момент выявления у 371 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 10 – пневмония, уточнили в пресс-центре правительства региона.

Выздоровели за сутки в ХМАО 154 человека, за весь период пандемии – 253 203 югорчанина. Скончались за весь период в регионе 2 606 пациентов с коронавирусом.