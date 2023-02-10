Жители ХМАО могут оценить план по развитию региональных дорог

Жителей Югры приглашают оценить план по развитию региональных дорог. Сделать это можно на портале «Открытый регион — Югра», где власти запустили общественное обсуждение «Дороги Югры», сообщает пресс-служба правительства округа.

«Жители округа могут оценить план мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Югры по развитию региональных дорог, узнать, когда и какие региональные дороги планируется построить, реконструировать в ближайшие годы, и высказать свое мнение», - говорится в сообщении.

«Реализация плана позволит завершить формирование транзитных транспортных коридоров на территории Югры путем строительства недостающих и реконструкции существующих участков региональных автомобильных дорог, а также автоматизировать, оптимизировать дорожное движение за счет внедрения интеллектуальных транспортных систем», — отметил заместитель директора — начальник управления дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Игорь Газизов.

Принять участие в общественном обсуждении можно до 6 марта здесь.