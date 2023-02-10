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Суд обязал чиновников Югорска оборудовать дороги тротуарами

Администрация Югорска обжаловала судебное решение об оборудовании дорог тротуарами

Суд обязал чиновников Югорска оборудовать дороги тротуарами
Фото: pixabay

Суд обязал администрацию Югорска оборудовать дороги тротуарами, сообщает прокуратура ХМАО. Нарушения выявили в Югорской межрайонной прокуратуре в ходе проверки. В ведомстве установили, что администрация длительное время не может оборудовать 10 участков автомобильных дорог местного значения тротуарами.

«Указанные обстоятельства нарушают права граждан на безопасное движение по дорогам города», - подчеркнули в пресс-службе окружной прокуратуры.

Сначала прокурор внес в адрес главы Югорска представление об устранении нарушений, однако это не помогло. После этого прокуратура обратилась в суд - иск был удовлетворен.

«Однако администрация с данным судебным решением не согласилась и обжаловала его в суд апелляционной инстанции. Судебной коллегией суда округа решение суда первой инстанции оставлено без изменения», - подытожили в пресс-службе региональной прокуратуры.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 326, комментариев: 0
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