В топ-5 по качеству жизни населения попала Югра

Югра вошла в пятерку лучших регионов России по качеству жизни. В числе показателей исследовали рассмотрели уровень оказания медицинской помощи населению. Округ занял третье место по этому параметру, рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский со ссылкой на рейтинг Федерального Агентства стратегических инициатив.

«Одно из весомых составляющих этого рейтинга – качество медицинской помощи в регионе. И по этому показателю Югра в тройке лучших регионов страны, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург. Уважаемые коллеги, поздравляю! Это очень высокая оценка жителями округа Вашей работы, Вашего неравнодушного отношения к пациентам, Вашей заботы об их здоровье», – подчеркнул глава ведомства.

При составлении рейтинга по качеству жизни учитывались показатели по 141 параметру. Среди них – медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экологию, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, госуслуги и сервисы и возможности для работы и своего дела.