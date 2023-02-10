ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Нижневартовском районе

Четыре человека пострадали в ДТП в Нижневартовском районе ночью накануне, 9 января. Авария произошла на 3 км автодороги «Обход города Радужный», сообщили в Госавтоинспекции ХМАО.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель «ВАЗа», поворачивая направо при выезде со второстепенной автодороги, не справился с управлением и допустил занос автомобиля. После этого он столкнулся с Renault. В результате ДТП водитель и три пассажира отечественной легковушки получили травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах ХМАО произошло 6 ДТП, в которых пострадали 11 человек.