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В Мегионе могут построить первую в городе собачью площадку, но нужна активность горожан

Мегион принимает участие в региональном конкурсе: это позволит построить площадку для выгула собак

В Мегионе могут построить первую в городе собачью площадку, но нужна активность горожан
Фото: t.me/oleg_deineka_megion

Мегионцы начали участвовать в региональном конкурсе на основе онлайн-голосования – это позволит построить первую в городе площадку для выгула и дрессировки собак. Обустройство объекта планируется в районе пожарной части.

По мнению главы Мегиона Олега Дейнека, такие специально оборудованные площадки решили бы массу проблем, связанных с чистотой на улицах. На площадке установят специальные барьеры, лесенки и другие собачьи спортивные снаряды, которые позволят без проблем выгуливать и тренировать питомцев.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 170, комментариев: 0
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