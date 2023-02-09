Почти 170 млн рублей задолжали югорские компании своим сотрудникам на начало февраля

167,8 млн рублей задолжали компании ХМАО своим сотрудникам по данным на начало февраля. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру и трудовую инспекцию сообщил директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин.

«На начало года задолженность равнялась 47 миллионам рублей. Резкий рост почти на 121 миллион произошел по вине компании «Горизонт» в Горноправдинске. Это стало следствием кассового разрыва по причине аварии при проведении буровых работ, что привело к нарушению технологического процесса и направлению значительных финансовых средств компании на устранение аварии. По информации организации, долги по зарплате на сегодня частично погашены, с 120 они снизились до 81 миллиона», – цитирует Белкина Ugra-news.

Глава департамента также прокомментировал ситуацию с занятостью на рынке труда. По его данным, соискателям доступны более 21 тысячи вакансий. Это в шесть раз больше числа официально зарегистрированных безработных, подчеркнул Роман Белкин.

«На сегодня о предполагаемом увольнении 750 работников заявили 150 организаций. При этом сокращения преимущественно носят плановый характер. В режиме неполной занятости находятся 287 работников в 15 организациях», – сообщил директор департамента.

Он добавил, что сотрудники ведомства ежедневно мониторят ситуацию и взаимодействуют с работодателями, где есть риск сокращения сотрудников. Для таких работников разрабатываются индивидуальные планы мероприятий по трудоустройству и переобучению.