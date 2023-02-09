Лангепасская спортсменка завоевала две медали всероссийских юниорских соревнований по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА

Юная представительница Лангепаса Екатерина Белянинова показала отличные результаты в Саранске на большом легкоатлетическом турнире среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Девушка увезет домой две медали: золото в прыжках в длину и серебро в беге на 60 метров.

Владимир Даценко — тренер спортсменки выказал гордость за участницу турнира, подчеркнув, что Екатерина за 9,61 секунды пришла к финишу в забеге на короткие дистанции, а с личным рекордом 3,8 метра обошла всех соперниц в своем классе в прыжках в длину и поднялась на высшую степень пьедестала почета.