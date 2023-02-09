В ХМАО и еще в 18 регионах снизились продажи спиртных напитков

В Югре оказалась в числе регионов, где снизился уровень потребления горячительных напитков. Об этом со ссылкой на статистику Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка написал в своем телеграм-канале глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Исходя из данных, предоставленных ведомством, можно увидеть, что в ХМАО и еще 18 регионах снизились продажи спиртного по сравнению с 2021 годом. Всего в автономном округе в прошлом году продано в пересчете на чистый спирт – 7,15 литров алкогольной продукции на каждого жителя, против 7,36 литров в прошлом году.

«Отмечу, что для расчета показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» учитывается весь проданный алкоголь, в том числе пиво и другие напитки, в пересчете на чистый спирт в отношении с численностью населения всех возрастов. Для показателя учитываются все места продажи алкоголя: магазины и организации общественного питания (бары, кафе, рестораны)», – написал у себя в соцсетях Добровольский.