У 225 югорчан диагностировали коронавирус за минувшие сутки

В 18 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 225 новых случаев коронавируса. Большинство новых заболевших, как и в предыдущие дни, зафиксировано в Сургуте - 93. На втором месте Ханты-Мансийск, где заболели 44 человека. В других муниципалитетах округа зафиксировано от 1 до 17 новых случаев ковида.

«На момент выявления у 221 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 4 – пневмония. Контакт установлен в 225 случаях. Коэффициент распространения инфекции – 0,73», - сообщает пресс-центр правительства Югры.

Выздоровели за сутки 84 человека, за весь период пандемии – 253 049 югорчан. Умерли от коронавируса за весь период 2 606 пациентов.