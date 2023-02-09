Югорчан приглашают в волонтеры фестиваля «Дух огня»

Жители ХМАО могут стать волонтерами XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Мероприятие пройдет с 3 по 5 марта в Ханты-Мансийске.

На сайте организаторов мероприятия сообщается, что добровольческий корпус будет состоять из более 70 волонтеров. Это медиа-волонтеры, волонтеры-атташе со знанием английского языка, волонтеры площадок деловой программы, а также волонтеры в службе гостеприимства и координаторы промоактивностей.

Подать заявку на участие можно до 17 февраля здесь.