Двоим бывшим полицейским из Лангепаса вынесли приговор за взятки

В Лангепасе вынесли приговор двум бывшим сотрудникам полиции. Одного из них обвинили в получении взятки, а другого – в пособничестве.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что в декабре 2020 года один из подсудимых, находясь на службе, при проведении доследственной проверки по заявлению о хищении мобильного телефона, потребовал от местного жителя, совершившего кражу, передачи взятки в виде денежных средств за непривлечение последнего к уголовной ответственности», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд приговорил одного сотрудника полиции к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его пособник получил срок на полгода меньше. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напоминаем, ранее стало известно, что обвиняемые получили взятку в размере 15 тысяч рублей.