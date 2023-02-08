Благотворительный фонд «Коробочка храбрости» запускает акцию по сбору игрушек для югорских детей с онкозаболеваниями

Доноры и сотрудники окружной станции переливания крови запустили сбор игрушек для пациентов Центра детской онкологии и гематологии на станциях переливания крови в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске.

Сразу после неприятной процедуры (укол, перевязка и т.п) маленькие пациенты вынимают одну игрушку из «коробки храбрости». Уже во время манипуляции дети отвлекаются, высматривая себе сувенир в прозрачной коробке — приз за смелость. Следующий поход в процедурный кабинет так не страшит маленьких пациентов.

Все собранные подарки передаются пациентам онкологического отделения окружной клинической детской больницы.