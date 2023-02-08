Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» презентуют в Индии

С 17 по 19 февраля делегация Югры будет работать в Нью-Дели и представит презентационный ролик фестиваля, выставку имиджевых плакатов, проведет показы фильмов президентов «Духа огня» — Сергея Соловьева и Эмира Кустурицы, а также победителей прошлых лет. Юные гости Русского Дома смогут посмотреть картины из специальной внеконкурсной программы «Твое кино». Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

Так же в этом году Индия — официальный гость фестиваля в Ханты-Мансийске. XXI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет 3 — 6 марта 2023 года. Индия станет первой страной — гостем фестиваля.