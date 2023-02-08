Аферисты выманили у жителя Когалыма почти 3 млн рублей

В полицию Когалыма обратился 48-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что накануне ему позвонил неизвестный мужчина, который представился специалистом финансового отдела банка и заявил, что злоумышленники оформили на югорчанина кредит на сумму 4 млн рублей. Звонивший рекомендовал мужчине зайти в личный кабинет, подтвердить заявку и вывести деньги через банк-партнер на счет персонального менеджера.

«Следуя указаниям аферистов, потерпевший осуществил несколько переводов на номера сотовых операторов на общую сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей. После того, как суточный лимит передвижения денежных средств был исчерпан, злоумышленник предложил проехать к банкомату, чтобы перевести оставшуюся сумму», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Когалыму.

По пути мужчина заехал за супругой, которая остановила его и дала понять, что он попался на удочку мошенников. В полиции подчеркнули, что когалымчанин знал о подобной схеме мошенничества, но все равно позволил аферистам обмануть себя.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.