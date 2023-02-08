Глава Югры потребовала успеть обновить дорожную разметку в течение весны

Муниципалитеты Югры должны будут восстановить дорожную разметку до начала лета. Такое поручение в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения дала главам губернатор ХМАО Наталья Комарова.

При этом она не согласилась сдвинуть сроки в ответ на мнение о том, что погодные условия весной помешают нанести разметку в необходимые сроки.

«Успевайте. Сдвинешь вам на две недели, будете просить — на месяц. Ищите технологии, у вас Кванториум, вузы, обратитесь к нефтяникам — находите варианты успевать», — заявила глава региона.