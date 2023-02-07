Суд повторно оштрафовал югорчанина за продажу спиртного подростку

В Нефтеюганском районе суд вынес обвинительный приговор 23-летнему жителю поселка Пойковский. Он признан виновным в совершении преступления по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», сообщили в пресс-службе районного ОМВД.

По данным следствия, югорчанин, работая продавцом в одном из сельских магазинов, в июне прошлого года повторно продал алкоголь 17-летней девушке.

Суд назначил молодому человеку штраф в размере 50 тыс. рублей. Отмечается, что ранее он уже привлекался за аналогичное преступление - тогда он получил штраф в размере 30 тысяч рублей.