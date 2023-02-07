В Югре ищут педофила, который расправился с девочкой 12 лет назад

В лесах Югры может скрываться педофил-убийца из города Нягань Владимир Борисов, которого разыскивают еще с 2011 года. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Как сообщалось ранее, тело потерпевшей обнаружено 30 апреля 2011 года в микрорайоне «Восточный» города Нягань на дне водосточного коллектора с признаками насильственной смерти и изнасилования. Мужчине было предъявлено обвинение по статьям 105, 131 и 132 УК РФ. Он также находится в международном розыске.

«Обращаем внимание жителей региона на то, что Борисов В.С. может скрываться в лесной местности, в непосредственной близости от небольших поселений, заниматься охотой, рыбалкой, сбором дикоросов», – подчеркнули в СКР.

Следственное управление обращается к гражданам за помощью в установлении места нахождения Борисова В.С. Если Вы располагаете информацией о месте его нахождения, просьба сообщить об этом в следственное управление по телефонам 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52, 8-960-137-92-34 или 102.

Ход расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.