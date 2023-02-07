Губернатор Югры проведет прямой эфир об экономике и инвестициях

Темой очередной прямого эфира Натальи Комаровой станет экономика. Об этом глава Югры рассказала в своих социальных сетях. «По данным РИА Рейтинг, Югра находится в пятерке лидеров по социально-экономическому положению среди субъектов нашей страны. Общими усилиями мы создаем условия для реализации инвестиционных проектов в нефтегазодобывающей, перерабатывающей промышленности, сфере услуг, лесопромышленном, агропромышленном комплексе, в инфраструктурном секторе.

Расширяются меры поддержки местных товаропроизводителей, в том числе в сфере импортозамещения, – пишет губернатор. – 10 февраля на прямой линии «Экономика Югры. Инфраструктурные, инвестиционные проекты и развитие территорий» вместе с вами, дорогие земляки, обсудим возможности для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций в регион, эффективность действующих мер поддержки предпринимателей, оценим результаты исполнения принятых ранее решений, а также другие вопросы по этой теме. Подключайтесь к онлайн-трансляции в моих аккаунтах в социальных сетях».

Традиционно вопросы можно оставлять в комментариях под соответствующими постами с анонсом эфира, а также впервые можно направлять в личные сообщения аккаунта Натальи Комаровой в социальных сетях. Для эфира будет отобрана часть обращений югорчан, а остальные сообщения отработают специалисты «Центра управления регионом», а также представители ответственных региональных и муниципальных структур.