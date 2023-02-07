В Югре снизилось количество первокурсников более чем на треть в 2022 году

В 2022 году в вузы Югры зачислили на 37% меньше студентов, чем в 2021. При этом половина всех первокурсников сконцентрировалась в 11 регионах, рассказали в третьей части ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за прошлый год, подготовленного НИУ ВШЭ.

«В приемную кампанию прошлого года 11 регионов России зачислили 284 330 абитуриентов, что составляет больше половины от всего числа поступивших выпускников школ. Среди регионов с набором более 1000 студентов максимальное сокращение зачисленных произошло в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (-37,10%), Смоленской области (-26,07%), Пензенской области (-20,36%), Калининградской области (-12,98%) и Хабаровском крае (-12,49%)», – говорится в исследовании.

Наибольшие прирост новых студентов зафиксировали в Новгородской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.

Кроме того, в докладе сообщается, что в 15 регионах стоимость обучения упала в сравнении с 2021 годом. Только в четырех регионах цена обучения превысила условный размер инфляции в 10,6%. В их числе – Югра.