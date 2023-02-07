Число больных ОРВИ и гриппом в ХМАО выросло за неделю на 26%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти в ХМАО. За последнюю неделю число заболевших выросло на 26%, а эпидемический порог оказался превышен на 30,5%, отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной структуре заболеваемости удельный вес взрослых 15 лет и старше составил 37,4%, детей – 62,6%. Относительно прошлой недели возросла доля заболевших детей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей от 7 до 14 лет – порог превышен на 49%. В лидерах по количеству больных – Сургут, Нижневартовск и Сургутский район. А самые высокие темпы прироста уровня заболеваемости зафиксированы в Нижневартовском и Кондинском районах, а также в городе Покачи.

По данным окружного управления Роспотребнадзора, в регионе циркулируют ковид, свиной грипп, грипп В, грипп А не субтипированные, парагрипп и другие вирусы. Всего в округе подтверждено 6342 случая гриппа.

Из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом за последние две недели на карантин закрылись шесть дошкольных учреждения в Березовском, Ханты-Мансийском и Кодинском районах, четыре школы в Урае, Березовском и Ханты-Мансийском районах. Также частично приостановлен воспитательный процесс в 62 группах 46 детских садов в 16 муниципалитетах и в 184 классах 60 школ и в 2 классах школы-интерната в Нягани.