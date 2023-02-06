156 водителей с признаками опьянения задержали в Югре за неделю

В Югре растет число пьяных водителей, которых задерживают на дороге. За минувшую неделю инспекторы остановили 156 автомобилистов с признаками опьянения (неделей ранее было 136). Из них 21 водитель повторно сел за руль пьяным.

Один из нетрезвых автомобилистов учинил ДТП в Сургуте. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 33-летний водитель, управляя KIA, не учел состояние проезжей части дороги и наехал на стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора автомобили Land Rover, Honda, Nissan, Toyota и Lexus. Происшествие обошлось без пострадавших.

«В последующем установлено, что виновник автоаварии находился в состоянии опьянения. Процедура медицинского освидетельствования показала, что у водителя присутствует наличие 1,23 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции призвали югорчан сообщать о пьяных водителях в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102), а также в телеграме в чат-боте «ДПС ХМАО – Югра».