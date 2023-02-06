В Югре продолжается акция «ЭКО-копилка»

Югорские школьники вместе с родителями за январь принесли в экоцентры 15 302 кг вторсырья. Акция проходит в рамках проекта «ЭКО-копилка».

«Суть проекта — познакомить малышей и школьников с процессами сортировки мусора и его переработкой. Чем больше дети сдают отходов, тем больше очков начисляется образовательной организации. Итоги конкурса подведут в конце года. Лидеров наградят призами», – сообщили организаторы.

Принять участие в программе могут и остальные югорчане, для этого при сдаче батареек, стекла, пластика или макулатуры нужно сказать, какому детскому саду, гимназии или школе перечислить свои баллы.

Пункты приема «Югра Собирает»: