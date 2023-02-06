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Лучшие оленеводы Югры соберутся в Ханты-Мансийске в марте

Конкурс мастерства среди оленеводов пройдет в Ханты-Мансийске в марте

Лучшие оленеводы Югры соберутся в Ханты-Мансийске в марте
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

В Ханты-Мансийске в марте в восьмой раз пройдет конкурс профессионального мастерства среди оленеводов округа на Кубок губернатора Югры. Спортивные состязания состоятся на площадке конноспортивного клуба «Мустанг», сообщает пресс-служба правительства региона.

4 марта оленеводы будут соревноваться в знании теории в области оленеводства. А зрелищная часть конкурса состоится 5 марта, когда оленеводы продемонстрируют мастерство в спортивном многоборье: метании тынзяна (аркана) на хорей, гонках на оленьих упряжках, гонках на лыжах за оленем, гонках на охотничьих лыжах («подволоках») с установкой капкана. Для женщин пройдут дополнительные конкурсы по укладке и перевозке дров на нарте, снаряжению и разборке оленьей упряжи.

Среди мужчин и женщин победителей определят в номинациях «Абсолютный чемпион» и «Чемпион многоборья», вручат награды за лучшие производственные показатели. Кроме того, назовут ветерана оленеводства и самого молодого оленевода, подведут итоги конкурсов «Лучшее национальное жилище», «Лучшая упряжка», «Лучшая национальная кухня».

Для гостей и болельщиков мероприятия подготовили культурно-развлекательную программу. На базе клуба «Мустанг» заработает ярмарка товаров югорских предпринимателей. Также в программе — выступления творческих коллективов города, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки и другое.

Заявки на участие в конкурсе от оленеводов, проживающих на стойбищах автономного округа, принимаются до 10 февраля. Церемония открытия конкурса состоится 5 марта в 10:00.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 143, комментариев: 0
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