Югорчане — работники отзывчивые, утверждают исследователи

Большинство жителей Югры готовы прийти на помощь коллегам, не справляющимся с работой: таковы результаты исследования портала SuperJob.

Так, 66 процентов принявших участие в соцопросе, сообщили, что помогут коллеге. Еще 23 процента готовы помочь, если их об этом попросят. Три процента подождут распоряжения от руководства, и только один процент уверен: каждый должен заниматься своим делом и не рассчитывать на помощь со стороны.

«Готовность предложить свои услуги больше свойственна жителям Югры старше 35, чем тем, кто моложе, — отметили исследователи еще одну характерную черту югорчан. — Респонденты с зарплатой от 50 тысяч рублей более склонны проявлять инициативу в вопросах помощи, чем те, кто зарабатывает меньше».

Если анализировать результаты с точки зрения гендера, то окажется, что мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге — но разница между ними минимальна: 64 и 62 процента соответственно.

Опрос проходил на портале SuperJob с 24 по 27 января.