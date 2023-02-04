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Сургут продолжает лидировать по заболеваемости ковидом

251 югорчан заболели ковидом за сутки

Сургут продолжает лидировать по заболеваемости ковидом
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 251 новый случай коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в 18 муниципалитетах округа. При этом Сургут по-прежнему лидирует – в городе зафиксировали 140 случаев.

«На момент выявления у 234 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 – пневмония, у 2 –бессимптомно. Контакт установлен в 251 случае.За сутки излечились 114 человек, за весь период пандемии – 252 400 югорчан», – рассказали в пресс-службе правительства Югры.

За весь период пандемии, согласно официальным данным, от ковида скончались 2 606 человек. За сутки в регионе летальные случаи не зафиксированы.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 167, комментариев: 0
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