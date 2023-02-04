Молодежь Югры чаще просила прибавку к зарплате

Повышения зарплаты чаще добивались югорчане, которые просили 30% к окладу и больше. В этом случаев 37% опрошенных получили прибавки на треть. А больше всего в повышении оклада отказывали тем, кто просил роста всего на 5%, рассказали в сервисе SuperJob.

«Чаще всего просили 20% к окладам (24% от числа опрошенных, обращавшихся за прибавкой). Повышали же зарплату чаще всего на вдвое меньшую величину — 10% (о таком повышении рассказал каждый девятый). У 53% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем», – говорится в исследовании.

В целом, повышения заработка в течение последнего года просили 41% работников из Югры. Причем мужчины обращались с этой просьбой чаще, чем женщины. А молодежь в несколько раз больше старшего поколения.