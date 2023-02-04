Жители Югры получат денежный сертификат за информацию о нарушениях со стороны владельцев животных

Ветеринарская служба Югры будет поощрять граждан за информацию о нарушениях владельцами домашних животных требований законодательства. За сведения неравнодушные граждане смогут получить денежный сертификат на товары для питомцев, рассказали в пресс-службе правительства округа.

«При принятии к лицу, допустившему нарушение требований, мер в виде административного штрафа, заявителю в качестве поощрения вручается сертификат на 1000 рублей на приобретение ветеринарных препаратов, кормов и иных товаров для домашних, сельскохозяйственных животных и птицы в ветеринарных аптеках ветеринарного центра или на оказание ветеринарных услуг в ветеринарных клиниках», – добавили в ведомстве.

Отметим, что в перечень нарушений, за информацию о которых предусмотрено поощрение, входят:

— содержание домашних животных в помещениях многоквартирных домов, не являющихся частями квартир, а также на придомовых территориях многоквартирных домов;

— выгул домашних животных в отсутствие контроля со стороны их владельцев;

— выгул домашних животных, относящихся к семейству псовых (за исключением собак), семейству куньих, семейству енотовых без шлейки и поводка.

Человек может сообщить о нарушении в Ветслужбу Югры лично, почтовым отправлением в письменной форме или по электронной почте. К заявлению необходимо приложить фото и видео доказательства, а также копии документа, удостоверяющего личность заявителя.