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​Заболеваемость ковидом подскочила в Сургуте

242 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

​Заболеваемость ковидом подскочила в Сургуте
Фото: pixabay

В 15 муниципалитетах ХМАО за сутки выявили 242 новых случая коронавируса (днем ранее было 158). Больше всего новых заболевших, как и в предыдущие дни, зарегистрировано в Сургуте - сразу 161, а также в Урае - 21. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 11 новых случаев заражения.

На момент выявления у 238 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 – пневмония, у 1 – бессимптомное течение болезни, уточнили в окружном оперштабе.

Выздоровели за сутки 115 человек, за весь период пандемии – 252 286 югорчан. Умерли от ковида за весь период 2 606 пациентов.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 338, комментариев: 0
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