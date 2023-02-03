​Наталья Комарова назначила директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила директора окружного департамента общественных, внешних связей и молодежной политики. На эту должность с 3 февраля назначен Яков Самохвалов, который ранее руководил фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

Как сообщается на сайте пресс-службы регионального правительства, Яков Самохвалов имеет высшее образование по специальности «Журналистика», работает в сфере общественных связей и развития гражданского общества с 2009 года. В 2018 году возглавил фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», который является региональным ресурсным центром для социально ориентированных НКО и добровольчества.

Исполняющим обязанности гендиректора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» назначен Виталий Андреев, который ранее был заместителем гендиректора данной организации.