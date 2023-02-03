Шесть человек получили травмы на дорогах ХМАО за сутки

В Сургуте утром накануне, 2 февраля, произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась на регулируемом перекрестке на пересечении улиц Нефтеюганское шоссе - Комплектовочная. Столкнулись Subaru и Volkswagen.

Предварительно установлено, что 34-летняя водитель Volkswagen, поворачивая налево, не предоставила преимущество Subaru под управлением 27-летнего мужчины и столкнулась с ним. В результате аварии травмы получили водитель Volkswagen и 24-летняя пассажирка Subaru.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 5 ДТП, в которых пострадали шесть человек, включая ребенка.