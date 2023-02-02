Экономика Югры будет устойчивой, а рост доходов населения продолжится – аналитика

Рост доходов населения Югры в ближайшие годы в среднем составит 6 процентов. Такие данные привел замгубернатора и директор департамента экономического развития автономного округа Роман Генкель. Это будет происходить благодаря устойчивой ситуации в регионе и стабильный приток инвестиций и новых проектов. «Учитывая достигнутый высокий уровень инвестиций в основной капитал в среднесрочном периоде планируется сохранение его объема на уровне не менее 1 трлн. рублей. На период 2022-2025 годов спрогнозирован ежегодный прирост инвестиций в основной капитал в среднем на 2 процента ежегодно», – отмечает Генкель.

Как отмечает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики, драйверами экономики Югры в 2023-2025 годах станут отрасли, предполагающие инвестиционную модель развития: обрабатывающая промышленность, IT, строительный и транспортный комплекс, услуги, социальная сфера, включая образование и здравоохранение.

Некоторый оптимизм внушают и данные МВФ. Согласно свежей информации, российская экономика может показать рост уже в 2023 году – на 0,3 процента, а затем на 2,1 процента в 2024 году. Ранее прогнозы по этому направлению были негативными. Всемирный банк, который отметил падение российской экономики на 3,5 процента в 2022 году, ожидает продолжение нисходящего тренда в 2023 году на 2,9 процента, а затем рост на 3,1 процента в 2024 году.

При этом Югра по-прежнему остается ключевым регионом России в плане добычи нефти – на автономный округ приходится 41,5 процент всего извлечения «черного золота». Это позволяет гарантировать высокие доходы как федерального, так и регионального бюджета, а также социально-экономическую стабильность с некоторым ростом.