158 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В 14 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 158 новых случаев коронавируса. Больше всего, как и в предыдущие дни, в Сургуте - 85, а также в Сургутском районе - 16, Нефтеюганске - 13, Ханты-Мансийске и Кондинском районе - по 10. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 7 новых заболевших.

На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 – пневмония, у 1 – бессимптомно, уточнили в окружном оперштабе.

Вылечился за сутки 91 человек, за весь период пандемии – 252 171 югорчанин. Скончались от ковида за весь период 2 606 пациентов.