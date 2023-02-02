Прокуратура Лангепаса начала проверку из-за сообщений о травме мальчика на городской горке

В Лангепасе организовали проверку опубликованной ранее в СМИ информации о травмировании 11-летнего мальчика на городской горке. По предварительной информации, он катался под присмотром родителей.

«Во время спуска ребенок ударился о замерзший ком снега, в результате чего получил травму. Родители пострадавшего были вынуждены обратиться в больницу для оказания ему медицинской помощи», – добавили в пресс-службе прокуратуры.

После проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства по содержанию и обслуживанию зимних горок, а также обеспечению безопасности несовершеннолетних.