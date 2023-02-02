Шесть человек погибли в Югре за сутки в ДТП с фурами

За минувшие сутки в Югре произошло три трагических ДТП. Погибли шесть человек, включая трех молодых девушек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Первая авария произошла около 19.40 на 724 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По данным ведомства, водитель «Лады», совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры легковушки - 15-летняя и две 18-летние девушки.

Второе ДТП случилось около 18 часов на 109 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции, 25-летний водитель Mercedes Benz, двигаясь со стороны Нижневартовска в направлении Сургута, допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с Kia Sportage под управлением 67-летнего мужчины. После этого Кia отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в движущийся во встречном направлении MAN. Водитель Кia от полученных травм скончался на месте ДТП.

Еще одна смертельная авария случилась позднее в Нягани. По данным Госавтоинспекции, 39-летний водитель Volkswagen проехал перекресток улиц Пионерская – Свердловская на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с «ВАЗом» под управлением 31-летнего мужчины. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался.

Всего за сутки в Югре произошло 6 ДТП, в которых 6 человек погибли и 9, включая ребенка, получили травмы.