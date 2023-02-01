Объем средств югорчан на банковских счетах вырос на 9% за год

Жители Югры держат на банковских счетах почти 503 млрд рублей, тюменцы и ямальцы – 288 млрд и 215 млрд рублей. За год объем средств вырос на 10%. Наибольший прирост сбережений отмечен на Ямале – 19%, у тюменцев и югорчан вклады выросли на 9% и 7% соответственно, сообщает пресс-служба тюменского отделения Банка России.

«После замедления роста вкладов в третьем квартале прошлого года в декабре средства населения выросли на рекордные 87 млрд рублей или на 9%. Это произошло в основном из-за традиционных выплат годовых премий, пенсий и социальных пособий, в том числе за январь 2023 года. При этом срочные вклады тоже показали прирост – на 30 млрд рублей или на 5%», – рассказала управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Уточняется, что значительную часть в общем объеме депозитов жители области хранят в рублях, за год доля рублевых вкладов увеличилась с 75% до 81%.